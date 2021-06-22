ميسي يبدي فخره بمعادلة رقم ماسكيرانو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي سعادته بالفوز على منتخب باراجواي 1 / 0 صباح أمس ضمن المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليا في البرازيل.

وحسم المنتخب الأرجنتيني المباراة بهدف وحيد سجله أليخاندرو جوميز في الدقيقة العاشرة، ليكون الانتصار الأول للأرجنتين على باراجواي منذ كوبا أمريكا 2015، وقد ضمن المنتخب الأرجنتيني التأهل إلى دور الثمانية، بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة.

وعادل ليونيل ميسي الرقم القياسي لعدد مرات الظهور بقميص المنتخب الأرجنتيني، والمسجل باسم خافيير ماسكيرانو الذي شارك في 137 مباراة دولية، كما حافظ الفريق الذي يدربه ليونيل سكالوني على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ16 على التوالي.

ونشر ميسي، عبر حسابه بتطبيق انستقرام، صورة لاحتفاله مع جوميز بهدف الفوز، وعلق قائلا «انتصار آخر مهم لمواصلة التقدم).

وأضاف «فخور بأنني كنت قادرا على ارتداء القميص ذو اللونين الأزرق الفاتح والأبيض لنفس عدد المرات التي ارتداه فيها صديقي ماسكيرانو الذي أحبه كثيرا، ودائما ما أحترمه».