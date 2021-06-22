أسكتلندي يحرم إنجليزيين من أمم أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غاب ثنائي المنتخب الإنجليزي ماسون ماونت وبن شلويل عن مباراة التشيك أمس ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم، حيث سيخضعان للعزل حتى بداية الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن حالة من الفوضى سادت تحضيرات منتخب إنجلترا لمواجهة التشيك، وذلك بعدما تم اكتشاف أن الثنائي كانا قد تواصلا مع لاعب المنتخب الأسكتلندي بيلي جيلمور والذي جاءت عينته إيجابية في فحوص فيروس كورونا المستجد.

وربما يغيب الثنائي أيضا عن مواجهة الفريق بدور الـ16، في الوقت الذي تأهل فيه المنتخب الإنجليزي للدور الثاني لكن بدون تحديد مركزه في المجموعة.

وذكر الاتحاد الإنجليزي للعبة «يمكننا التأكيد على ضرورة خضوع كل من بن شلويل وماسون ماونت للحجر الصحي حتى الاثنين المقبل، وقد تم اتخاذ ذلك القرار بالتشاور مع هيئة الصحة العامة».

وأضاف «تم التأكد من اختلاط الثنائي بلاعب المنتخب الأسكتلندي بيلي جيلمور، والذي جاءت عينته إيجابية بعد مباراة الجمعة الماضي».

وتابع الاتحاد «شلويل وماونت سيواصلان الخضوع للحجر الصحي وسيتدربان بشكل منفرد في أماكن خاصة بمعسكر الفريق في سان جورج بارك، مع عودة بقية الفريق إلى هناك عقب مباراة جمهورية التشيك في ملعب ويمبلي».