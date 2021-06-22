شكرا لقرائتكم خبر ميليتاو يأسف لرحيل راموس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مدافع ريال مدريد الإسباني إيدير ميليتاو إن رحيل سيرخيو راموس عن صفوف الفريق يشكل خسارة كبيرة للفريق.

وكان المدافع راموس (35 عاما) قد ألقى كلمات مؤثرة في وداع ريال مدريد قبل أيام حيث ينتهي عقده بنهاية يونيو الحالي، وسيبحث عن تحد جديد وذلك إثر عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.

ويرحل راموس عن ريال مدريد بعد أن قضى معه 16 عاما حافلة بالإنجازات، ومن بين أبرز الإنجازات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وأبدى البرازيلي الدولي ميليتاو حزنه إزاء رحيل راموس قائلا «نعرف تاريخ راموس وما يمثله في تاريخ ريال مدريد. ليس لدي كلمات لوصف ما يمثله لنا».

وأضاف «تعلمت منه الكثير خلال العامين الأخيرين، هو شخص ممتاز، يتمتع دائما بعقلية الفوز، ولا شك في أن رحيله سيكون خسارة لريال مدريد. رحيله مخيب للآمال، لأنه عنصر مهم للغاية بالنسبة للمجموعة. أتمنى له الكثير من السعادة، وأن يكون منتصرا أينما ذهب».