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ميليتاو يأسف لرحيل راموس

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال مدافع الإسباني إيدير ميليتاو إن رحيل سيرخيو راموس عن صفوف الفريق يشكل خسارة كبيرة للفريق.

وكان المدافع راموس (35 عاما) قد ألقى كلمات مؤثرة في وداع ريال مدريد قبل أيام حيث ينتهي عقده بنهاية يونيو الحالي، وسيبحث عن تحد جديد وذلك إثر عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.

ويرحل راموس عن ريال مدريد بعد أن قضى معه 16 عاما حافلة بالإنجازات، ومن بين أبرز الإنجازات التتويج بلقب 4 مرات.

وأبدى البرازيلي الدولي ميليتاو حزنه إزاء رحيل راموس قائلا «نعرف تاريخ راموس وما يمثله في تاريخ ريال مدريد. ليس لدي كلمات لوصف ما يمثله لنا».

وأضاف «تعلمت منه الكثير خلال العامين الأخيرين، هو شخص ممتاز، يتمتع دائما بعقلية الفوز، ولا شك في أن رحيله سيكون خسارة لريال مدريد. رحيله مخيب للآمال، لأنه عنصر مهم للغاية بالنسبة للمجموعة. أتمنى له الكثير من السعادة، وأن يكون منتصرا أينما ذهب».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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