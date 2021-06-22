قناة تعتذر عن تعاطف معلقها

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واشتكى المشاهدون من تعاطف المعلق توم بارتيلز المبالغ فيه مع المنتخب الدنماركي في فوزه بنتيجة 4/1 على المنتخب الروسي أمس الأول، والذي أدى إلى تأهل الفريق لدور الـ16.
وذكرت القناة عبر تويتر «يقوم توم بارتيلز بالتعليق على المباريات من منطلق إيمانه وعلمه من منظور محايد، نحن نعتذر عن ذلك مع الوضع في الاعتبار أن تلك الأمور لا تجدي نفعا أحيانا في المواقف العاطفية».
وأصبح المنتخب الدنماركي فريقا مفضلا للعديد من الجماهير، وذلك بعد تعرض لاعبه كريستيان إريكسن لسكتة قلبية خلال المباراة الأولى أمام فنلندا، حيث تم إنعاشه على أرض الملعب قبل نقله للمستشفى الذي غادره قبل أيام قليلة ليستأنف عملية التعافي في المنزل.
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