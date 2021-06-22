يويفا يرفض اقتراح «قوس قزح»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس إضاءة استاد «أليانز أرينا» بمدينة ميونخ الألمانية بألوان قوس قزح على هامش مباراة المنتخبين الألماني والمجري المقررة اليوم في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وذكر اليويفا أنه رفض الاقتراح المقدم من مجلس مدينة ميونخ، لأنه سيمثل رسالة سياسية تأتي ردا على قانون جرى سنه في المجر.

وكان البرلمان المجري وافق الثلاثاء الماضي على مشروع قانون يقيد حقوق المعلومات للشباب فيما يتعلق بالمثلية الجنسية والتحول الجنسي.

ويحمل القانون أهمية كبيرة بالنسبة لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليميني المحافظ.

وجرى تقديم مقترح مجلس مدينة ميونخ كإشارة إلى تعزيز ودعم التنوع، حيث إنه عادة ما يجرى استخدام ألوان قوس قزح من جانب جماعات المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.

وذكر اليويفا أنه يعترف بأن «التمييز بمختلف أشكاله يشكل إحدى أكبر المشكلات التي تواجهها اللعبة في الوقت الحالي»، وأن هذا السلوك شوه الرياضة، لكنه أضاف أن «اليويفا، طبقا للوائحه الأساسية، هو منظمة محايدة سياسيا وعقائديا».

وتابع «نظرا للسياق السياسي لهذا الطلب المحدد، والذي يمثل رسالة تستهدف قرارا اتخذه البرلمان المجري، كان لزاما على اليويفا أن يرفض هذا الطلب».

يذكر أن اليويفا كان قد سمح للاعبين والمسؤولين بالجثو على ركبة واحدة قبل المباريات، وذلك تعبيرا عن الاحتجاج على العنصرية.