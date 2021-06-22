مولر يغيب عن قيادة المانشافت أمام المجر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد ماتس هوملز وإيلكاي جوندوجان إلى التدريبات الجماعية للمنتخب الألماني لكرة القدم من جديد بينما استمر غياب توماس مولر، وذلك عشية المباراة المقررة أمام المنتخب المجري اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وغاب اللاعبون الثلاثة عن تدريبات المانشافات أمس الأول، وعاد هوملز وجوندوجان اليوم لكن مولر واصل التدريبات المنفردة في معسكر الفريق بمدينة هرتسوجن آوراخ، بسبب معاناته من مشكلة في الركبة.

ولا يتوقع أن يجازف المدير الفني يواخيم لوف بإشراك مولر في مباراة الغد التي تعد حاسمة لفرصة المنتخب الألماني في التأهل إلى دور الـ16بالبطولة.

ويرجح أيضا غياب مولر في ظل جاهزية ليون جوريتسكا، زميله في بايرن ميونخ، واستعداده للعب مكانه في مباراة اليوم.

ومع ذلك، لم يجر الإعلان رسميا حتى الآن عن غياب مولر عن المباراة.

وأصبح هوملز جاهزا للعب بعد تعافيه من مشكلة في الركبة، كما تعافى إيلكاي جوندوجان من مشكلة في الساق.

وستكون مباراة اليوم هي الأولى بين منتخبي ألمانيا والمجر في إحدى البطولات، منذ أن التقيا في نهائي كأس العالم 1954 عندما حقق منتخب ألمانيا الغربية انتصارا مفاجئا 3 / 2 وتوج بأول الألقاب الأربعة لألمانيا في كأس العالم.