مدربو الدوري.. 8 مستمرون.. 3 انتقال داخلي ومدربان جديدان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن 15 فريقا من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن مدربيها في الموسم المقبل، بينما بقي فريق الباطن الوحيد الذي لم يسمي مدربه الجديد.

وحتى قبل تسمية مدرب فريق الباطن، سيطل على النسخة المقبلة من الدوري مدربان جديدان فقط لم يسبق لهما تدريب أي من الفرق السعودية، إلا أن الغريب في الأمر أن المدربين الجديدين سيطلان مع فريقين متوجين ببطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيقود الهلال بطل الدوري، المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، فيما يقود الفيصلي بطل كأس الملك، الإيطالي باولو تراميزاني.

في المقابل، احتفظت 8 أندية بمدربيها الذين أشرفوا على فرقها في الموسم الماضي وهي: الاتحاد والنصر والفتح والاتفاق والتعاون وضمك وأبها والصاعد إلى دوري الأضواء فريق الطائي.

فيما استعانت 3 أندية بمدربين سبق لهم العمل في فرق أخرى الموسم الماضي، وهي الأهلي والشباب والرائد.

أما العائدان إلى دوري المحترفين، الحزم والفيحاء، فقد استعانا بمدربين سبق لهما العمل في الدوري السعودي موسم 2017 ـــ 2018.

واستمرارا لتفوقها السابق، سيطرت الكرة الأوروبية على سوق التدريب في دوري المحترفين، كما استمر المدرب خالد العطوي وحيدا في دفاعه عن المدرب الوطني من خلال بقائه على رأس الجهاز الفني بفريق الاتفاق.

الباقون والقادمون

الجدد2

المستمرون 8

دربوا الموسم الماضي 3

سبق لهم التدريب مواسم ماضية 2

مدربو النسخة المقبلة

الهلال البرتغالي ليوناردو جارديم (للمرة الأولى في الدوري)

الشباب البرازيلي بريكليس شاموسكا (درب الفيصلي الموسم الماضي)

الاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي (مستمر)

التعاون البريطاني نيستور مايسترو (مستمر)

الاتفاق السعودي خالد العطوي (مستمر)

النصر البرازيلي مانو مينيز (مستمر)

الفتح البلجيكي يانيك فيريرا (مستمر)

الأهلي الصربي بيسنيك هاسي (درب الرائد الموسم الماضي)

الفيصلي الإيطالي باولو تراميزاني (للمرة الأولى في الدوري)

الرائد الإسباني بابلو ماشين (درب العين الموسم الماضي)

ضمك الكرواتي كرشمير ريزتش (مستمر)

الباطن (ما زال يبحث عن مدرب)

أبها التونسي عبدالرزاق الشابي (مستمر)

الحزم البرتغالي هيلدر كريستوفاو (درب النصر موسم 2017 ـــ 2018)

الفيحاء الصربي فوك رازوفيتش (درب الفيصلي 2017 ـــ 2018)

الطائي التونسي محمد الكوكي (مستمر معه من دوري الأولى)

شروط التدريب بدوري المحترفين

المدرب: شهادة «PRO» في التدريب

مساعد المدرب: شهادة «A»

مدربو اللياقة البدنية وحراس المرمى، ومحللو الأداء: شهادة تخصصية