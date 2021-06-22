وفاة ناجي الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفي أمس لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق، ناجي عبدالمطلوب، إثر وعكة صحية تعرض لها أخيرا.

وكان عبدالمطلوب قد خضع في شهر مايو 2020م لجراحة في القلب، حيث تم نقله مؤخرا إلى المستشفى العسكري بالرياض، إثر مضاعفات صحية.

ويعد عبدالمطلوب أحد النجوم التاريخيين الذين ارتدوا شعار الهلال، وأسهموا في مسيرة إنجازاته، حيث كان من بين اللاعبين الذين فازوا مع الهلال بأول دوري رسكي في المملكة عام 1977.

ولعب مع الأزرق 8 مواسم قبل أن يعتزل بسبب إصابة في الظهر. كما خاض مع المنتخب 6 مباريات دولية سجل خلالها هدفا وحيدا.

من جانبه، نعى مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، ناجي عبدالمطلوب وقدم التعازي والمواساة إلى أسرة اللاعب وإلى لاعبي ومنسوبي وجماهير النادي والوسط الرياضي.