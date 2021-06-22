شكرا لقرائتكم خبر وفاة ناجي الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان عبدالمطلوب قد خضع في شهر مايو 2020م لجراحة في القلب، حيث تم نقله مؤخرا إلى المستشفى العسكري بالرياض، إثر مضاعفات صحية.
ويعد عبدالمطلوب أحد النجوم التاريخيين الذين ارتدوا شعار الهلال، وأسهموا في مسيرة إنجازاته، حيث كان من بين اللاعبين الذين فازوا مع الهلال بأول دوري رسكي في المملكة عام 1977.
ولعب مع الأزرق 8 مواسم قبل أن يعتزل بسبب إصابة في الظهر. كما خاض مع المنتخب 6 مباريات دولية سجل خلالها هدفا وحيدا.
من جانبه، نعى مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، ناجي عبدالمطلوب وقدم التعازي والمواساة إلى أسرة اللاعب وإلى لاعبي ومنسوبي وجماهير النادي والوسط الرياضي.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ناجي الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.