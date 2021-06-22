شكرا لقرائتكم خبر انطلاق الجولة الثانية لكأس العرب للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، والتي تقام في القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائري، ومنتخب النيجر مع موريتانيا على ملعب القاهرة الدولي في المجموعة الأولى.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الجزائري، يليهما منتخبا موريتانيا والنيجر بدون رصيد.

وفي المجموعة الثانية، يلتقي منتخب جيبوتي مع المغرب، وطاجيكستان مع الإمارات على ملعب المقاولون العرب.

ويتصدر منتخب الإمارات المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المغرب، يليهما منتخبا طاجيكستان وجيبوتي بدون رصيد.