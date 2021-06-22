237 فريقا من أحياء جدة تستفيد من اتفاقية الشراكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستفيد نحو 237 فريقا من جدة وحدها، منها 100 فريق بفئات سنية من اتفاقية الشراكة التي وقعها الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل أسبوع مع رابطة دوري أحياء المملكة، وذلك بحسب توقعات رئيس لجنة الاستثمار والتسويق في رابطة فرق الأحياء بجدة سالم أبودانه.

وكانت الاتفاقية، اشتملت على تسجيل جميع فرق الأحياء المنتسبة للرابطة والمستوفية للشروط ضمن أنظمة التسجيل في الاتحاد، واعتبارها كمراكز تدريب تستفيد من انتقال لاعبيها للأندية بعائد مادي حسب ما تنص عليه أنظمة الاتحاد السعودي، كما يحق لهذه الفرق المحافظة على المساهمة التضامنية عند انتقال اللاعب لفريق آخر.

كما ضمت الاتفاقية إقامة بطولتين للفئات السنية مواليد 2003 و2008 بجوائز تصل إلى مليوني ريال، تنظم من قبل الرابطة لاكتشاف مواهب جديدة.

وقال أبودانه «فرق كثيرة من مدينة جدة مدت فرقا كثيرة بدوري المحترفين، فعلى سبيل المثال من بين اللاعبين المشاركين بدوري المحترفين ممن تخرجوا من فرق أحياء جدة، أحمد عبده ومحمد سالم(الوحدة)، والدولي علي الأسمري (الأهلي)، وعبدالله الخطيب (الاتفاق)، وعبدالله الصامطي (ضمك)».

وأضاف «دوري الأحياء بجدة يسير بصورة جيدة حيث يوجد رعاة، كما أن عدد الملاعب النظامية ما بين أكاديميات وملاعب الفرق يتجاوز 20 ملعبا».

وعن أبرز الصعوبات، قال «تتمثل في التواصل مع رجال الأعمال، وفي تحقيق شراكة حقيقية ما بين الدوائر الحكومية والقطاع الخاص».

من جانبه قدم رئيس رابطة الأحياء بجدة محمد حاسر الشكر إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي على دعمه اللامحدود للرابطة والاهتمام بكل ما يساهم في إنجاح برامجها.

وقال عن الاتفاقية «تمثل بداية احتراف حقيقي للاعبين من فرق الأحياء، واللاعب المميز سيجد الفرصة لإبراز وصقل موهبته في أحد الأندية مما يحقق بالتالي الفائدة له ولفريقه بالحي وناديه الجديد».

وحول تفعيل آلية مطالبات فرق الحواري ببدل التدريب حسب ما تضمنته الاتفاقية، قال حاسر «لم تصل إلينا في الروابط تفاصيل بخصوص هذه الآلية، ونتوقع أن يتم ذلك خلال اليومين المقبلين».

يذكر أن رابطة دوري أحياء المملكة تضم 2000 فريق بإجمالي عدد لاعبين مسجلين يصل إلى 45 ألفا.