شكرا لقرائتكم خبر عن روبرتسون يخفي دليل مخالطته لمصاب بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن مسح اللاعب الإسكتلندي أندي روبرتسون ظهير ليفربول الإنجليزي شريط فيديو من حسابه على إنستجرام يظهر فيه وهو يلعب تنس الطاولة في فندق الإقامة مع بيلي جيلموروجون ماكجين على الرغم من ادعاء الاتحاد الإسكتلندي عدم وجود أي شخص مخالط لجيلمور الذي تبين إصابته بفيروس كورونا.

وجاء تصرف روبرتسون بعد ثبوت إصابة جيلمور (20 عاماً) نجم تشيلسي الواعد بفيروس كورونا بعد أيام من مواجهة إنجلترا؛ ما دفع مدرب إنجلترا لعزل لاعبيه ميسون ماونت وبن شيليول، إلى جانب زميليه في تشيلسي، اللذين قدما له التهنئة على أدائه المميز بعد المباراة.

وجاءت جميع فحوص لاعبي إسكتلندا الـ25 سلبية الاثنين ما منح المدرب الإسكتلندي الضوء الأخضر لإشراكهم أمام كرواتيا. وانتقد ساوثجيت مدرب إنجلترا، الذي تفاءل بسلبية مسحة جميع لاعبيه الـ 26، عدم عزل بقية لاعبي إسكتلندا وقال: «كيف يعقل أن يجري عزل للاعبين من فريقي ولا يعزل زملاء جيلمور في غرفة الملابس؟ لا أعرف جميع الأسباب التي تقف وراء هذا؛ لكنها قطعاً لا علاقة لها بتواجدهما معه في الملعب».