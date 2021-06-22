شكرا لقرائتكم خبر عن «زوبعة» في معسكر «الديوك» بسبب الركلات الحرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أكدت تقارير فرنسية توجه المدرب ديدييه ديشامب لأخذ مهمة تنفيذ الركلات الحرة من مهاجم برشلونة أنطوان جريزمان وتسليمها لمهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي قبل مواجهة البرتغال الحاسمة الأربعاء، رغم أن مبابي لم يسجل أبداً من ركلة حرة. ووفقاً لإذاعة مونتي كارلو سيبقى جريزمان، الذي تراجع معدل تنفيذه للركلات الحرة في برشلونة مع تولي زميله ليونيل ميسي المهمة، ينفذ ركلات الحرة العرضية بينما مبابي سيتكفل بتنفيذ الركلات أمام الجدار الدفاعي للخصم.

وجاءت قرارات المدرب بعد التعادل المخيب لبطل العالم أمام المجر 1-1 لكن تساءل المحللون لماذا لم يتول المدافع الأيسر لوكاس ديني المميز في الركلات الحرة هذه المهمة؟ وغرد الصحفي كارل أوسكار كولستروم: «مبابي لتنفيذ الركلات الحرة لفرنسا يعبر عن أهميته الكبيرة في الفريق، لكن هو ليس مميزاً في التسديدات البعيدة وليس جيداً في تنفيذ الركلات الحرة والفريق فيه جريزمان وبوجبا وديني وبنزيمة».