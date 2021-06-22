شكرا لقرائتكم خبر عن غلوم: العروبة تحد جديد في مسيرتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد منصور غلوم حارس مرمى خورفكان المنتقل إلى عرين العروبة الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي، أن تعاقده مع الفريق العرباوي يمثل تحدياً جديداً في مسيرته الكروية.

وأضاف الحارس الحاصل على جائزة أفضل حارس في دوري الدرجة الأولى موسم 2018-2019، أنه فضّل الانتفال لصفوف «أخضر الفجيرة» على عروض أخرى، وأوضح: «رأيت في التوقيع للعروبة فرصة للظهور بدوري الخليج العربي من جديد، وعليّ أن أجتهد لتحقيق النجاح المنشود وتقديم أفضل أداء مع فريقي الجديد».

وشدد على أنه سعيد بوجهته الجديدة ومتفائل بقدرة الفريق على إثبات وجوده بين الكبار، عطفاً على الحماس والإصرار الذي يغمر أبناء النادي والعمل المتواصل الذي تقوم به الإدارة من أجل توفير كل معينات النجاح، خصوصاً أن دوري الخليج العربي مختلف عن الدرجة الأولى ويتطلب عملاً أكبر.

وتابع: «نحن في انتظار بدء الإعداد ولا شك أن مهمة الفريق الصاعد لن تكون سهلة لكن بالعمل الجاد والتعاون والاجتهاد يمكن للعروبة تحقيق هدفه وتطلعات محبيه وجماهيره».