شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يعتمد خططه للموسم الجديد ومعسكره الخارجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

اعتمدت شركة الكرة في نادي اتحاد كلباء الخطط التي من شأنها أن ترتقي بمستوى الفريق الأول وفرق المراحل السنية، وبرنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد 2021-2022، مع المطالبة بدراسه نواحي القصور في المرحله السابقة وسلبيات الموسم المنصرم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة شركة الكرة برئاسة علي كانو اللوغاني وبحضور جميع الأعضاء، وشدد الاجتماع على ضرورة العمل على تقديم موسم مميز ومواصلة التوهج والإبداع على جميع الصعد، تماشياً مع رؤى واستراتيجية النادي في خلق أفكار جديدة وتطوير الأفكار الحالية لتحقيق طفرة كبيرة على الصعد الفنية والإدارية والاستثمارية في النادي وتحقيق كافة التطلعات للجماهير الكلباوية، كما تطرق الاجتماع إلى الإعداد للمعسكر الخارجي في حال توفرت المعطيات والتدابير الصحية.

وأشاد اللوغاني بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة التنفيذية بالتعاون مع الجهاز الفني للتحضير الجيد لبدء موسم مثالي تتحقق فيه كل التطلعات والأهداف المرجوة، كما أثنى على الجهود المضنية والتحركات المبكرة التي أجرتها اللجنة الفنية التي سارعت في تجديد عقود اللاعبين الذين تألقوا مع «النمور» هذا الموسم، وقطع الطريق أمام الأندية المنافسة، فضلاً عن السعي نحو تدعيم الصفوف ببعض العناصر المحلية والأجنبية القادرة على تحقيق الإضافة المطلوبة، كما أثنى على جهود المدرب خورخي داسيلفا وتجديد عقده للموسم القادم تحقيقاً للاستقرار الفني والخططي، فضلاً عن بصماته الواضحة مع الفريق هذا الموسم عبر احتلاله المركز الثامن على جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، كأعلى حصاد للنمور في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، علاوة على الدفع ببعض العناصر الشابة، والاعتماد عليهم ضمن التشكيلة الأساسية.

مشروع التطوير

كما تطرق اللوغاني إلى مشروع تطوير الكرة الكلباوية الذي يعمل عليه النادي منذ الموسم الماضي ويهدف إلى تطوير المهارات الفنية للاعبين وفق خطط مدروسة ومطبقة في كبرى أكاديميات كرة القدم العالمية وبأسلوب علمي متطور، خاصة أن كرة القدم أصبحت صناعة ويجب مواكبة التطور لضمان استدامة تغذية الكرة الإماراتية بشكل عام وفريق اتحاد كلباء بشكل خاص بلاعبين مميزين ذوي مهارات عالية خلال السنوات القادمة.