باسم مرسي: تعودت على الإخلاص في الزمالك.. والحديث عن العودة بعد نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد باسم مرسي مهاجم فريق مصر للمقاصة أنه اعتاد على الإخلاص خلال فترة لعبه لنادي الزمالك قبل أن يرحل عن صفوفه في عدة تجارب بالدوري المصري.

وشارك باسم مرسي في خسارة مصر للمقاصة بهدفين نظيفين أمام الزمالك في دور الثمانية ببطولة كأس مصر على استاد الجيش في السويس.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس1" قال باسم مرسي :"تعودت على الإخلاص داخل نادي الزمالك، اليوم كنت أقاتل في الملعب ضد الزمالك، وأحاول بأقصى جهد لدي مساعدة فريقي".

وأضاف مرسي :"لا أريد الحديث عن عرض أو اهتمام الزمالك في الوقت الحالي، لا يمكنني الدخول في مثل هذه الأمور، فأنا الآن لاعب في فريق المقاصة".

وأنهى مرسي :"بعد نهاية الموسم الحالي يمكنني الحديث عن إمكانية العودة إلى نادي الزمالك، لكن الآن هدفي مساعدة المقاصة في الدوري بعد الخروج من الكأس".