مصدر بأسوان لمصراوي: لا نمانع إنتقال شبانة للزمالك حال وجود عرض رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن عادل:

قال مصدر مُطلع بأن مدافع نادي أسوان، محمد شبانة، دخل ضمن دائرة اهتمامات نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة ليلاكورة، إلى أن المدير الفني للزمالك، باتريس كارتيرون، أبدى إعجابه بقدرات اللاعب اللاعب عقب المباراة التي جمعت فريقيهما بالدوري وبقدراته على تقديم إضافة لدفاع الأبيض حال ضمه.

وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة أمام نظيره أسوان خلال المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي ضمن منافسات دوري WE.

ونوه المصدر إلى أن مسؤولي نادي أسوان لم يقفوا أمام رغبة اللاعب حال وصول عرض رسمي من نادي الزمالك؛ لتحقيق استفادة مالية من بيع اللاعب.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن شبانة كان قريبًا من الانضمام لصفوف الزمالك حين كان لاعبًا بصفوف نادي مصر ولكن حرمته الإصابة من الانضمام وتعاقد الزمالك حينها مع محمد عبد الغني.

وكان فاروق جعفر، رئيس اللجنة الفنية في نادي الزمالك، قد أعلن في تصريحات تليفزيونية خلال الأيام القليلة الماضية عن رغبة ناديه في تدعيم صفوفه بمدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا