في شباك كرواتيا.. اسكتلندا تدون أول أهدافها في يورو 2020 بصاروخ أرضي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

نجح كالوم ماكجريجور في تسجيل أول أهداف منتخب اسكتلندا خلال منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2020" في شباك كرواتيا، مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة.

الهدف جاء في الدقيقة 43 من اللقاء، بعد كرة عرضية من أندى روبيرتسون أبعدها دوماجوي فيدا، لترتد إلى ماكجريجور الذي أطلق تصويبة صاروخية أرضية سكنت أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء الهدف ليكسر غياب الأهداف الاسكتلندية في بطولات أمم أوروبا منذ تحقيق الفوز بنتيجة 1-0 على حساب سويسرا، يوم 18 يونيو من عام 1996، وهي آخر مشاركة للفريق في مسابقات يورو.

ولم ينجح منتخب اسكتلندا في تسجيل أي أهداف خلال المباراتين الماضيتين من يورو 2020، إذ خسر أمام التشيك بهدفين نظيفين في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل سلبيًا مع إنجلترا في الثانية.