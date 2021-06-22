لاعب كرواتيا يحقق رقماً قياسياً بهدفه في شباك استكتلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أحرز نيكولا فلاسيتش لاعب منتخب كرواتيا، هدف تقدم بلاده في شباك منتخب اسكتلندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم اوروبا "يورو 2020".

وسجل فلاسيتش هدف كرواتيا في الدقيقة 16، بعد جملة رائعة بين لاعبي المنتخب، حيث هيأ له زميله الكرة بالرأس، ليتابعها فلاسيتش بتسديدة يسارية، سكنت شباك منتخب اسكتلندا.

وأصبح فلاسيتش ثاني أصغر لاعب كرواتي يسجل في تاريخ بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعمر 23 عاما و261 يوما، بعد لوكا مودريتش الذي سجل بعمر 22 عاما و273 يوماً.