مدرب المقاصة: الأخطاء التحكيمية أثرت على نتيجتنا أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد محمد عبد العظيم "عظيمة"، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أن الأخطاء التحكيمية كان لها تأثير على نتيجة مباراة فريقه أمام الزمالك التي خسرها بهدفين نظيفين في ربع نهائي كأس مصر.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال عظيمة: "كنا نتمنى الفوز والوصول إلى نصف النهائي، لكن الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة، كان يجب أن يطرد مدافع الزمالك في الدقيقة 12، ويمنحنا الحكم ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء".

وأضاف عظيمة: "الحكم لم يحتسب لنا الخطأ، لأنه يعلم أن ذلك يعني إشهار البطاقة الحمراء لمدافع الزمالك، وقبل هدف الزمالك الأول أيضاً كنا نستحق احتساب خطأ لصالحنا في وسط الملعب، لكن ذلك لم يحدث".

وتابع: "في النهاية أعرف أن هذه الأخطاء غير مقصودة من الحكام، لكن الفريق يشعر بعدم الثقة عندما يتعرض للظلم، خاصة في عدم وجود تقنية الفيديو".

وأردف عظيمة: "فرصنا كانت أكثر من الزمالك، لكن الأبيض نجح في حسم الأمور لصالحه في النهاية".

وأتم مدرب المقاصة: "باسم مرسي لاعب مميز بالنسبة لنا، ونتمنى استمراره معنا، لكن إمكانية انتقاله للزمالك تحسمها أمور مادية وتوجهات الإدارة".