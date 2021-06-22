متعب يُعلق على دعم لاعبي الأهلي له خلال المران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عماد متعب بدعم زملائه السابقين بالقلعة الحمراء له بعد ما يُثار حول حالته الصحية.

وحرص لاعبو الأهلي خلال المران على دعم عماد متعب نجم الفريق السابق برفع قميص حمل اسم اللاعب والرقم 9 داخل ملعب "مختار التتش"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ونشر متعب صورة للاعبي الأهلي وهم يدعمونه عبر حسابه بموقع تويتر، مُذيلاً إياها بتعليق:"شكرًا إخواتي وأصدقائي لاعبي النادي الأهلي وتمنياتي لكم بالتوفيق في المباراة القادمة وإن شاء الله الفوز بالبطولة وأحب أن اطمئن الجميع أنني بخير ولا أعاني من أي شيء يستدعي القلق ولكن الحمد لله علي حب الناس وشكرًا علي دعواتهم".

وأوضح متعب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الحكاية، عبر قناة ام بي سي مصر، أنه تعرض لظروف صحية منذ فترة في الجونة استدعت ذهابه للمستشفى للاطمئنان على حالته، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا