كرة سلة.. "تعادل 1-1".. الزمالك يهزم الإتحاد في ثاني مباريات نهائي الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

فاز فريق السلة بنادي الزمالك بنتيجة 80/70 أمام نظيره الاتحاد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء في ثانِ مباريات نهائي دوري سوبر السلة.

وبهذا الفوز عادل الزمالك النتيجة الإجمالية من سلسلة نهائي دوري سوبر السلة بعدما هُزم في المباراة الأولى أمام الاتحاد"

وستُقام المباراة الثالثة يوم الخميس 24 يونيو الجاري، وفي حالة اللجوء إلى مباراة رابعة ستقام يوم 26 والمباراة الخامسة يوم 28 يونيو.

وتقام سلسلة نهائي دوري سوبر السلة على صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.