بعد اعتراض ميركل وعناد جونسون..ما هو مصير نهائي يورو 2020؟

أعلنت الحكومة البريطانية بشكل رسمي أن الدور قبل النهائي والنهائي في يورو 2020، سيُقامان في حضور أكثر من 60 ألف متفرج في ملعب ويمبلي بالعاصمة الانجليزية لندن.

وتعتبر تلك زيادة كبيرة مقارنة بـ22 ألف متفرج تمكنوا من حضور مباريات مرحلة المجموعات، و45 ألف متفرج متوقع حضورهم في ثمن وربع النهائي.

وعاند رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون قادة سياسيين آخرين، طالبوا بنقل مكان المرحلة النهائية في يورو 2020، إلى دولة أخرى ذات معدل إصابة بفيروس كورونا منخفض.

ووجهت الحكومتان الألمانية والإيطالية يوم أمس الإثنين، تحذيرًا لسلطات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بشأن إقامة نهائي بطولة يورو 2020 في العاصمة البريطانية لندن؛ بسبب تفشي سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد تدعى دلتا.

وتصدى رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجي للمحاولة الإنجليزية بزيادة العدد الجماهيري، وصرح قائلاً: سأتدخل شخصيًا حتى لا يُقام النهائي في بلد يسجل أعلى معدل خطورة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ما هي شروط حضور نهائي يورو 2020؟

ستكون المراحل النهائية في يورو 2020 أكبر فعالية بحضور جمهور في المملكة المتحدة منذ تفشي الوباء.

ومن أجل حضور المباراة النهائية، سيكون من الضروري على كل حامل للتذكرة الحصول على جرعتي اللقاح قبل 14 يوما على الأقل من المباراة أو إظهار مسحة سلبية.

وحصل ملعب ويمبلي على شرف خاص باستضافة أكبر عدد من مباريات البطولة التي أقيمت في 11 دولة أوروبية، بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشاء بطولة أوروبا.

اعتراض المستشارة ميركل

بدورها تزعمت ألمانيا الجبهة المعارضة، وأقرت المستشارة أنجيلا ميركل أمام وسائل الإعلام أنها تعترض وبشدة على إقامة مباريات في بطولة أوروبا بملاعب ممتلئة، مشيرة إلى أن ما سيحدث في المباريات النهائية يُمكن أن يطلق العنان لموجة جديدة من الوباء.

وصرح ميركل في مقابلة صحفية اليوم الثلاثاء: لا يبدو لي أنه من الصواب أن تكون هناك ملاعب ممتلئة.

ومن جانبها أمرت الحكومة الألمانية مرارًا وتكرارًا بعدم السفر إلى المملكة المتحدة، إلا في حالات الضرورة القصوى، خاصة أنها لا تستقبل رحلات سياحية أو مشجعين لحضور مباريات اليورو، وأي مسافر سوف يخضع لحجر صحي لمدة 14 يومًا.

وتجدر الإشارة إلى طرح اسم ولاية بافاريا الألمانية -ملعب أليانز آرينا- كبديل لاستضافة نهائي يورو 2020، في حالة تردي الوضع في بريطانيا.