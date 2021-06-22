شاهد فيديو اهداف مباراة اليمن وموريتانيا في تصفيات بطولة كأس العرب 2021 ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، والتي أقيمت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في قطر.

بلغ المنتخب الموريتاني نهائيات كأس العرب بعد فوزه على نظيره اليمني بنتيجة 2-صفر في الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة إلى البطولة.

وسجل هدفي موريتانيا إسماعيل دياكيتي في الدقيقة 18، وهيميا تانجي في الدقيقة 85.

وحجزت موريتانيا مقعداً لها في المجموعة الثانية التي تضم تونس والإمارات وسوريا، وينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مسابقة كأس العرب في قطر من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وبسط “المرابطون” أفضلية مطلقة على مجريات الشوط الأول الذي غاب اليمنيون عن غالبية أحداثه، واكتفوا بالدفاع أمام هجمات متتالية أثمرت عن هدف سبق عندما استقبل دياكتيي كرة بكاري نداي خلف الدفاع، وعالجها في الشباك في الدقيقة 18.

وتواصلت همينة المنتخب الموريتاني الذي كسب أفضلية عددية بعدما طرد الحكم المدافع اليمني مدير الرداعي إثر اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) التي كشفت عن تعمد اللاعب لمس الكرة بيده حارماً المنافس من انفراد في الدقيقة 40.

وبدا المنتخب اليمني أفضل حالاً في الشوط الثاني وهو يلعب بعشرة لاعبين، وسنحت له أكثر من فرصة للتعديل أثمنها تسديدة أحمد السروي التي علت العارضة في الدقيقة 65.

واستغل المنتخب الموريتاني اندفاعة منافسه ليسجل هدفاً ثانياً من مرتدة منسقة عبر البديل تانجي الذي سدد كرة زاحفة سكنت الشباك في الدقيقة 85.

وواستخدم حكم المباراة تقنية “في إيه آر” مرة ثانية خلال المباراة، ليلغي هدفاً يمنياً سجله عبد الواسع المطيري في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل.

شاهد فيديو اهداف مباراة اليمن وموريتانيا في تصفيات كأس العرب 2021