مشاهدة مباراة انجلترا والتشيك في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة قمة مباريات اليوم الثلاثاء 22 يونيو بين انجلترا والتشيك في ختام مباريات المجموعة الرابعة التي تضم كرواتيا واسكتلندا، ومن المقرر إقامتها على ملعب ويمبلي في العاصمة الانجليزية لندن.

تنطلق مباراة انجلترا والتشيك في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت سلطنة عمان، بحضور جمهور انجلترا والتشيك بنسبة 25٪ فقط من الطاقة الاستيعابية للملعب.

وتنقل قناة بي إن سبورتس القطرية 1 باقة MAX لقاء انجلترا ضد التشيك بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، كما ستُنقل عبر قناة ANT1 اليونانية، وسكاي سبورت أونو إيطاليا، وقناة جورجيا 1TV، بالاضافة إلى بين سبورت 3 MAX وسكاي سبورت فوتبول إيطاليا.

ويحتل منتخب التشيك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب إنجلترا الذي سجل هدف وحيد في مرمى كرواتيا خلال الجولة الأولى، وأخفق في هز شباك اسكتلندا في الجولة الثانية.

يُدير مباراة انجلترا والتشيك في الجولة الثالثة من يورو 2020 الحكم الدولي البرتغالي أرتورو سواريس دياز الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 42 في شهر يوليو المقبل، وسبق له إدارة العديد من المباريات الهامة خلال الموسم الماضي.

كلف بإدارة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي بين فياريال وآرسنال على ملعب لا سيراميكا بإقليم فالنسيا وأشهر خلالها بطاقتين حمراوتين لداني سيبايوس وإيتيان كابوي، وتولى بعدها مسؤولية ديربي الدوري البرتغالي بين بنفيكا وبورتو في الجولة 31.

وافتتح الحكم مبارياته في يورو 2020 بمباراة تركيا وويلز التي شهدت تفوق رفاق جاريث بيل بهدفين دون رد في الجولة الثانية من المجموعة الأولى التي تضم إيطاليا وسويسرا.

ولعبت انجلترا ضد التشيك عدد قليل من المباريات على مدار السنوات الـ 22 الماضية، ففي الفترة من 1998 حتى 2021 تقابلا 4 مرات فقط، وتمكن الإنجليز من الفوز مرتين مقابل فوز للتشيك، وانتهت مباراة بالتعادل 2/2 في أغسطس عام 2008.

انتصر المنتخب الانجليزي لأول مرة على التشيك في نوفمبر 1998 بهدفين دون رد على ملعب ويمبلي القديم، وسُلجت الثنائية في الشوط الأول عن طريق دارين أنديرتون وبول ميرسون، وشارك في تلك المباراة أساطير كرة القدم أمثال ديفيد بيكهام وسول كامبل وايان رايت وروبي فولار من جانب إنجلترا، وبيتر كوبا وتوماس ريبكا وباتريك بيرجر وكارل بوبورسكي وفلاديمير سميتشر وبافيل كوكا من جانب التشيك.

وفي لقاء إياب تصفيات يورو 2020 انتصر المنتخب التشيكي لأول مرة على الإنجليز بفضل هدف متأخر سجله زدينيك أوندراشيك في الدقيقة 85.

وتقدمت إنجلترا على ملعب سينوبو في مدينة براج عند الدقيقة الخامسة بركلة جزاء نفذها هاري كين، لكن بعد تسع دقائق سجل جاكوب برابيك هدف التعديل، وقبل النهاية بخمس دقائق سُجل هدف الفوز.

وتواجد في تلك المباراة عدد كبير من اللاعبين الحاليين في منتخب إنجلترا أمثال جوردان بيكفورد وهاري ماجواير وديكلان رايس وكيران تيريبير وماسون مونت ورحيم سترلينج وكين وجادون سانشو، كما قاد هجوم التشيك النجم باتريك شيك.

إنجلترا 1-0 التشيك

ستاد ويمبلي (لندن-انجلترا)

كأس أمم أوروبا يورو 2020 (المجموعة D – الجولة الثالثة)

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أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى أهم مباريات اليوم بين إنجلترا والتشيك في بطولة يورو 2020.

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تشكيلة انجلترا الاساسية اليوم

بيكفورد – لوك شو – هاري ماجواير – جون ستونز – كايل ووكر – كالفين فيليبس – ديكلان رايس – بوكايو ساكا – جاك جريليش – رحيم سترلينج – هاري كين.

تشكيلة التشيك الاساسية اليوم

توماس فاسليك – يان بوريل – توماس كلاس – أوندريي سيلوستكا – فلاديمير كوفال – توماس هوليس – توماس سوتشيك – جاكوب يانكتو – فلاديمير داريدا – لوكاس ماسوبوست – باتريك شيك.

ملخص مباراة انجلترا والتشيك

عزف النشيد الوطني للبلدين

دقيقة حداد على أرواح ضحايا فيروس كورونا المستجد.

الدقيقة 1 | صافرة بداية المباراة .. في نفس التوقيت تقام مباراة كرواتيا واسكتلندا لحساب نفس المجموعة الرابعة.

الدقيقة 12 | جوووووووووووووول..عرضية نموذجية من جاك جريليش يحولها رحيم سترلينج من على القائم البعيد برأسية في الشباك التشيكية. هدف رائع للإنجليز في مستهل هذا المشوار.

الدقيقة 25 | أووووووووووووووه…تصويبة مقوسة جميلة من داخل منطقة جزاء التشيك عن طريق هاري كين لكن الحارس فاسليك يتصدى لها بأعجوبة بكف اليد اليسرى ليبعدها إلى ركنية.

الدقيقة 35 | بووووووووووووم…تصويبة صاروخية من وضع الدوران للاعب وسط التشيك توماس سوتشيك ، تمر جوار القائم الأيمن لباتريك بيكفورد الذي لم يحرك عليها ساكنًا!!

الدقيقة 45 | صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم إنجلترا 1/صفر

في المباراة الأخرى التي تقام في نفس التوقيت بين كرواتيا واسكتلندا ، التعادل الايجابي 1/1 سيد الموقف.

إذا انتهت مباراة كرواتيا واسكتلندا بالتعادل، تتأهل أوكرانيا التي كان يبكي جمهورها بعد الخسارة الفادحة في ختام دور المجموعات أمام هولندا! سبحان مغير الأحوال

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد في الشوط الثاني.

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