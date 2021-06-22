نتيجة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر 2021..أوباما ينتفض بثنائية رائعة

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر 2021، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 22 يونيو، واستضافها ملعب السويس الجديد.

فاز الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة 2/صفر، وسجل الثنائية لاعب الوسط يوسف أوباما مطع الشوط الثاني من المباراة التي شهدت تألق ملموس من جانب المقاصة خلال الـ 45 دقيقة الأولى من اللقاء.

وأهدر مصر المقاصة فرصة مؤكدة للتسجيل في الدقيقة 35 من الشوط الأول للاعب أحمد عادل ميسي الذي إنفرد بالحارس محمود جنش إثر تمريرة بينية ذكية قدمها له عبد الله مجدي، إلا أنه تعامل مع الفرصة بتسرع كبير بتسديدها فوق العارضة بعيدة.

مع بداية الشوط الثاني تغيرت المباراة تمامًا، حيث استحوذ الزمالك وفرض سيطرته بالطول والعرض، لينجح في هز شباك الحارس محمود حمدي عند الدقيقة 57 بهدف ليوسف أوباما صنعه التونسي سيف الدين الجزيري.

واستغل الزمالك حالة الانهيار الذهني التي تعرض لها دفاع مصر المقاصة، وعمل على إضافة الهدف الثاني لقتل المباراة تمامًا على الخصم العنيد.

وشهدت الدقيقة 61 تسجيل يوسف أوباما للهدف الثاني برأسية جميلة بعد تلقيه عرضية نموذجية من الجهة اليسرى أرسلها الظهير المخضرم محمد عبد الشافي.

وفي الدقيقة 80 تعاطفت العارضة مع مصر المقاصة حين تصدت لتصويبة صاروخية من الجناح الدولي المصري أحمد سيد زيزو، سددها من حوالي 12 ياردة فقط، لترتد إلى سيف الدين الجزيري الذي فشل في متابعتها بشكل صحيح.

بهذه النتيجة يترشح نادي الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر لمواجهة أسوان الذي تغلب في وقت سابق من شهر مايو الماضي على المصري البورسعيدي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل الإيجابي 2/2 في الوقت الأصلي.