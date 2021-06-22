صفقات انتر ميلان | هاكان تشالهانوجلو ينتقل رسميًا بإعلان مستفز لجمهور ميلان!

صفعت إدارة الإنتر جارتها في ميلان بخطف صانع الألعاب الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو من دون دفع يورو واحد، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وبدّل هاكان تشالهان أوغلو صاحب الـ27 عامًا اللونين الأحمر والأسود بالأزرق والأسود، ووقع على عقود انضمامه إلى الإنتر، بصيغة الانتقال الحر بعد انتهاء عقده مع الروسونيري.

واستغل النيراتزوري فشل مفاوضات إدارة ميلان مع هاكان تشالهان أوغلو، وانقض عليه في سوق الانتقالات الصيفي، ليوقع معه بالمجان حتى عام 2024.

ما سبب انضمام هاكان تشالهان أوغلو من ميلان إلى الإنتر؟

كشفت المصادر الصحفية الإيطالية عن أسباب تعثر مفاوضات هاكان مع ميلان، حيث طلب نجم باير ليفركوزن السابق نصف مليون يورو إضافية في الراتب الجديد.

وعرض ميلان علىهاكان تشالهان أوغلو راتبًا قدره 4 ملايين ونصف في الموسم الواحد، بينما كان يطلب ممثلوه خمسة ملايين بالإضافة إلى مليون يورو كإضافات في نهاية الموسم.

ومن جانبها، رضخت إدارة الإنتر لهذا المطلب لتوجه صفعة للجارة، وبالفعل هذا ما حدث، ووقع اللاعب التركي على عقد انضمامه إلى انتر ميلان، الفائز بلقب السيري آ الموسم الماضي.

كيف كان إعلان الإنتر عن صفقة هاكان تشالهان أوغلو؟

لأنهم أفاعي بحق، قام فريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاص ببطل إيطاليا، باستفزاز الجار أثناء الإعلان عن انضمام هاكان تشالهان أوغلو، حيث قاموا بنشر جسر ديلا ألترا بارتي دي نافيليو، والذي يفصل الجانب الأحمر عن الأزرق في ميلانو.

ومن المعروف اشتراك قطبي مدينة التسوق العالمية في ملعب “جوسيبي مياتزا أو سان سيرو”، ولكن ما قد لا تعرفه الجماهير العربية هو اقتراب مقر تدريبات الإنتر وميلان من بعضهما البعض.

حيث يفصل بين المنطقة التي يقع بها مقر “أنجلو موراتي” الخاص بالإنتر ومقر “ميلانيللو” الخاص بفريق ميلان هذا الجسر الثابت، الذي يعبر بالمارة من فوق “قناة نافيليو الكبرى”.

تاريخ صفقات ميلان والانتر

يعتبر اللاعب التركي آخر النجوم المتحولة بين العدوين اللدودين، حيث شهد ديربي ديلا مادونينا العديد من الخائنين في وجهة نظر الفئتين.

ولعل أبرز نجوم العصر الحديث بين ميلان والإنتر، ثنائي وسط الميدان أندريا بيرلو وكلارنس سيدورف، اللذان انتقلا إلى الفريق اللومباردي بعد تجربة قاسية في الإنتر، وقد حققا نجاحًا منقطع النظير وظفرا بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.

وهناك أسماء أخرى لا بد من ذكرها حين يتعلق الأمر باللاعبين الذين ارتدوا قميص الإنتر وميلان، والأمر يتعلق بـ فولفيو كولوفاتي وألدو سيرينا في الثمنينات، ومهاجمون مميزون مثل كريستيان فييري وهيرنان كريسبو وأنطونيو كاسانو وماريو بالوتيلي، فضلاً عن رونالدو البرازيلي الذي لعب للانتر لسنوات ثم رحل إلى ريال مدريد عام 2002 وبعد سنوات عاد إلى إيطاليا من بوابة ميلان بشكل فاجأ عشاق النيراتزوري، لكن شتان الفارق بين مسيرته مع الانتر وميلان.