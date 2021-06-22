المنتخب الوطني في مباراة مصيرية أمام موريتانيا للتأهل لنهائيات كأس العرب

يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة مصيرية أمام نظيره الموريتاني، في المواجهة التي ستجمعهما على استاد جاسم بن حمد بنادي السد بقطر.



ويسعى منتخبنا للفوز والظهر ببطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العرب قطر ديسمبر 2021م.



وأعرب مدرب المنتخب الوطني، أحمد علي قاسم، عن أمله في إرضاء جماهيره والفوز أمام المنتخب الموريتاني قائلا إن هذه البطولة "بمنزلة كأس عالم مصغر للوطن العربي".



وأضاف في المؤتمر الصحفي، "المباراة صعبة لنا، خاصة بعد الأداء المخيب للآمال في التصفيات الآسيوية المزدوجة، واليوم نحن مطالبون بتحسين الصورة والتأهل إلى دور المجموعات من كأس العرب".



وتابع: "أمامنا عمل كبير في المباراة من أجل تحقيق المطلوب، لاسيما أن المنتخب الموريتاني من المنتخبات القوية، ولديه لاعبون محترفون في الدوريات الأوروبية، وأداؤه متطور في الفترة الأخيرة، وبكل تأكيد المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق".



وحول فرصة الفريق بالفوز في المباراة، علق: "أرى أن الفرصة متساوية، ولدينا الحافز وهو تعويض الجمهور في المباراة، فهي بطولة مختلفة، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجمهور اليمني المتعطش للانتصارات".



وتابع: "الظروف أثرت علينا، فالمنتخب لم يخض مباريات ودية ولا بطولة دوري منذ عام ونصف، إلا أننا خضنا 3 مباريات قوية في التصفيات أمام السعودية وأوزباكستان وفلسطين، ستساهم في تحقيق الانسجام بين الفريق قبل مباراة موريتانيا".

