شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبلغ نص نهائي الكأس بثنائية في مرمى مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تمكن الزمالك من الفوز على منافسه مصر المقاصة بهدفين دون رد، في إطار مباريات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال أحداث الشوط الأول وسط أفضلية نسبية للفريق الفيومي في الوصول إلى مرمى الحارس محمود عبد الرحيم جنش.

وخلال الفترة الثانية، أظهر الفارس الأبيض فاعلية هجومية كبيرة وهو ما أسفر عن هدفين بأقدام اللاعب يوسف أوباما في الدقائق 57 و61.

وبهذا الفوز يصعد الزمالك إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر ليواجه فريق أسوان.