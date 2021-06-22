اخبار الرياضه

الزمالك يبلغ نص نهائي الكأس بثنائية في مرمى مصر المقاصة

0 نشر
محمد الهليس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبلغ نص نهائي الكأس بثنائية في مرمى مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تمكن الزمالك من الفوز على منافسه مصر المقاصة بهدفين دون رد، في إطار مباريات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال أحداث الشوط الأول وسط أفضلية نسبية للفريق الفيومي في الوصول إلى مرمى الحارس محمود عبد الرحيم جنش.

وخلال الفترة الثانية، أظهر الفارس الأبيض فاعلية هجومية كبيرة وهو ما أسفر عن هدفين بأقدام اللاعب يوسف أوباما في الدقائق 57 و61.

وبهذا الفوز يصعد الزمالك إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر ليواجه فريق أسوان.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا