شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يكشف أسماء أعضاء مجلس الزمالك المفسدين لتجديد عقده .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك المصري، حقيقة فشل تجديد لفريقه المصري، من خلال مقطع فيديو من أحد البرامج التليفزيونية التي يقدمها المذيع أحمد جمال، وكان ضيفه أيمن عبدالعزيز، المدرب المساعد السابق للفريق الأبيض.

وقال ساسي معلقًا على الفيديو: «هذه أحد الحقائق التي تكلمت عنها»، مشيرًا إلى الحساب الرسمي لأيمن يونس مسؤول قطاع الكرة السابق بنادي الزمالك، وأيمن عبدالعزيز.

وفجر أيمن عبدالعزيز مدرب عام نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه أن أيمن يونس رئيس لجنة الكرة السابق بالزمالك نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع فرجاني ساسي صانع ألعاب الفريق وعقد جلسه معه للتوقيع على العقد وحسم الملف بشكل رسمي في عهد اللجنة السابقة.

وقال مدرب عام نادي الزمالك السابق، في تصريحات تليفزيونية: «ساسي عقد جلسة مع أيمن يونس ووقع بالفعل على إحدى نسخ العقد وفجأة. اقتحم طارق حشيش وإبراهيم عبدالله جلسة التوقيع وأفسدا التوقيع والتجديد لساسي بعدما صدرا لساسي وجود أزمة في حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة».

وكشف أيمن عبدالعزيز أن ساسي كان موافقًا ومرحبًا جدا بالتوقيع، وقام بالفعل بالتوقيع على إحدى النسخ مع أيمن يونس، لكنه عندما دخل عبدالله وحشيش لغرفة الاجتماع ناقش معهما ساسي مصير مستحقاته المالية المتأخرة، فأبلغا اللاعب بعدم وجود أي أموال في النادي وأن مصير مستحقاته المتأخرة في علم الغيب، فتراجع اللاعب عن التوقيع والتجديد، وشعر بأن هناك أزمة مالية، وأنه لن يحصل على مستحقاته، فاضطر للاعتذار لأيمن يونس وسحب توقيعه وغادر غرفة الاجتماع، فتبعه أيمن يونس الذي سارع بعد ذلك بالاعتذار والرحيل للحفاظ على تاريخه.