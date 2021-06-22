شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يصحح أخطاء لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين عن مواجهة الترجي المقرر لها السبت المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، واستعرض مواجهة الذهاب التي أقيمت في رادس لشرح الأخطاء والتأكيد على ضرورة تلافيها في مباراة العودة.

يأتى هذا فى الوقت الذى شارك فيه محمد هاني في جزء من المران الجماعي اليوم بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها في العضلة الأمامية، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الأخيرة.