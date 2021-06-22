شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رجال الطائرة الشاطئية يهزم جنوب أفريقيا فى التصفيات المؤهلة للأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح منتخب مصر الكرة الطائرة الشاطئية رجال فى الفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 2/0 فى المباراة الفاصلة لتحديد الفائز بعدما خسر منتخب مصر 2 فى أول لقاءات الفريقين قبل أن ينجح منتخب مصر 1 فى الفوز على جنوب أفريقيا 2 ومن ثم اللجوء لفاصلة لينتهى مجموع اللقاءات 2/1 لصالح المنتخب الوطنى.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب رجال مصر غدا الأربعاء، مع الكونغو برازافيل قبل مواجهة غانا بعد غدا الخميس . وقع منتخب مصر رجال في مجموعة صعبة في بطولة الكأس القارية للكرة الطائرة الشاطئية مع منتخبات غانا و جنوب أفريقيا والكونغو برازافيل يتأهل منها الأول والثاني إلى نهائيات البطولة التي تقام في مدينة أغادير المغربية ويتأهل بطلها لدورة طوكيو الأوليمبية والتي تنطلق الشهر المقبل.