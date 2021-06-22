شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يعلن تعافي حارس مرماه من الكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، تعافى الحارس محمود شكري من الإصابة بفيروس كورونا، بعد فترة من العزل تجاوزت الثلاثة أسابيع، ليبقى الحارس في أتم الجاهزية لمباراة الجونة المقرر لها بعد غدا الجمعة.

وتعرض شكرى للإصابة بفيروس كورونا نهاية شهر مايو الماضي، وتم عزله بعد ثبوت إيجابية عينته، تنفيذا للبروتوكول الخاص بوزارة الصحة، رغم أن حالة اللاعب كانت مستقرة ولم تظهر عليه اي أعراض.

واكتفى الجهاز الفني لفريق سيراميكا بالمباراة الودية الوحيدة التى فاز بها الفريق على بايونيرز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء أمس، استعداداً لمواجهة الجونة بالدوري الممتاز والمقرر لها السبت المقبل.