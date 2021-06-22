شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي عن عرض مانشستر يونايتد لضم ديانج: «كلام مواقع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتوالى عروض الاحتراف لضم المالي أليو ديانج لاعب خط وسط النادي الأهلي، والذي يقدم مستويات أكثر من رائعة رفقة المارد الأحمر في المباريات الأخيرة، وكان سببًا في تحقيق الأحمر لانتصار خارج الأرض على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الساعات الأخيرة شهدت نية بعض كشافي مانشستر يونايتد لمتابعة لاعب وسط الأهلي «أليو ديانج» خلال مباراة الترجي المقبلة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مصدر داخل الأهلي أكد أن النادي ليس لديه أي معلومات عن رغبة مانشستر يونايتد في شراء أليو ديانج، ولم يصل أي خطاب رسمي بشأن هذا الأمر.

وأضاف: «العرض الرسمي الوحيد الذي وصل النادي قُدم فريق العين الإماراتي، وتم رفضه في وأغلقنا الصفحة تمامًا».

وأكد المصدر، أن الحديث عن عرض من جانب الفريق اللندني مانشستر يونايتد لضم ديانج كلام على المواقع الرياضية لكن لم يصل الأهلي أي خطاب رسمي للفريق.

وعن العرض الألماني لضم ديانج مقابل 8 مليون يورو علق المصدر: شركة التسويق التي تحدثت عن العرض لم تجلب أي عرض رسمي، وبالتالي لا يمكن مناقشته، بالطبع المقابل كبير لكن هناك حالة استقرار على بقاء ديانج لفترة طويلة.

ويعد ديانج واحد من أبرز اللاعبين في صفوف الأهلي في الفترة الأخيرة، ومحط أنظار العديد من الأندية العربية والأوروبية، بفضل قدرات اللاعب الكبيرة.

وكان الأهلي تعاقد مع ديانج في صيف 2019 قادمًا من مولودية الجزائر مقابل مليون و100 ألف دولار.