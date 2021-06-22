شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يحدد موعد مباراة السوبر بين الزمالك والنجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، يوم 23 أغسطس المقبل، موعداً لإقامة مباراة السوبر الإفريقي والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية بين الزمالك والنجم الساحلي التونسي والتي ستقام بمدينة أغادير المغربية.

وتوج الزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب سبورتنج ، بينما توج النجم الساحلي بلقب كأس الكؤوس الإفريقية على حساب الأهلي، وحدد الاتحاد الإفريقي يوم 24 أغسطس المقبل، موعدا لانطلاق بطولة كأس الكؤوس بمدينة أغادير، والتي يشارك فيها الزمالك أيضا.

وكان جهاز كرة اليد بنادى الزمالك قد استقر على تصعيد لاعبان أو ثلاثة من صفوف الناشئين مواليد 2000 لصفوف الفريق الأول فى الموسم المقبل من أجل تدعيم الفريق بعناصر الشباب ،كما إستقر جهاز يد الزمالك على عدم الإستعانة بمحترف أجنبى، خاصة أن الفريق ليس بحاجة للتعاقد مع محترف هذه الفترة ، و لكن يرى جهاز الزمالك أهمية دور الشباب كأول خطوات بناء مستقبل كرة اليد فى الزمالك