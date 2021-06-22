تعرف على موعد مباراة إسبانيا وسلوفاكيا في يورو 2020 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يخوض منتخب إسبانيا مباراة مصيرية ضد سلوفاكيا (الأربعاء) في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2020.



وجمع منتخب إسبانيا نقطتين فقط من أول مباراتين له في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، ليحتل المرتبة الثالثة في المجموعة الخامسة، ويسعى للفوز على سلوفاكيا من أجل الحصول على بطاقة الوصول إلى دور الـ16.

في المقابل فإن منتخب سلوفاكيا يحتل وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف السويد صاحبة الصدارة.

يحتضن ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية الإسبانية مباراة إسبانيا وسلوفاكيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة ببطولة يورو 2020.

وتنطلق مباراة إسبانيا وسلوفاكيا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي.

وتذاع المباراة على قناتي "بي إن سبورتس ماكس 1" و"بي إن سبورتس 4K HDR".

جدير بالذكر أن المباراة الأخرى في المجموعة بين السويد وبولندا تقام في الوقت ذاته على ملعب "سان بطرسبورج" في روسيا.