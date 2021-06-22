شكرا لقرائتكم خبر عن ديمبلي يغيب عن برشلونة 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نادي برشلونة الإسباني تعرض لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي لاضطراب في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى، وذلك خلال مشاركته مع منتخب بلاده في «يورو 2020».

وحسب بيان برشلونة فان حالة ديمبلي تتطلب تدخلاً جراحياً، لكنه لم يحدد مدة غيابه عن الملاعب التي قالت تقارير صحفية إنها ستصل إلى 4 أشهر، ما يعني غيابه عن تحضيرات فريقه للموسم الجديد المقبل، وكذلك انطلاقة منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغادر ديمبلي الاثنين الماضي معسكر منتخب فرنسا، حيث تم إبعاده من قائمة «الديوك» بسبب الإصابة.