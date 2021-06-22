شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات» تضع مسافريها في قلب الحدث الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لن تفوت الفرصة أمام عشاق الرياضة عندما يسافرون مع طيران الإمارات هذا الصيف، سواء كانوا يتابعون منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 أو بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020 أو غيرها من الرياضات والبطولات الكبرى في التنس، مثل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وويمبلدون 2021، ونهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة، بالإضافة إلى جولة لاعبي الجولف والرجبي.

وسوف تعرض قناة «سبورت 24» وقناة «سبورت 24 إكسترا Sport24» عبر البث التلفزيوني الحي Emirates Live TV على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، مباريات «يورو 2020»، بما فيها المباراة الختامية التي ستقام على استاد ويمبلي بلندن يوم 11 يوليو/تموز المقبل. وسوف يعرض عبر البث الحي أيضاً، اعتباراً من 23 يوليو، منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو.

وواصلت طيران الإمارات الاستثمار في تحديث المحتوى على الرحلات خلال العام الماضي، حيث أضافت نحو 100 فيلم شهرياً إلى مكتبتها الضخمة، بالإضافة إلى محتوى تلفزيوني حي وحصري.

ومن أبرز البرامج على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، ما يزيد على 20 من الأفلام الفائزة بجوائز، ويستمتع ركاب طيران الإمارات في جميع الدرجات بما يصل إلى 4500 قناة منوعة.

وتبث «سبورت 24» على مدار الساعة طوال العام، وتقدم لركاب الطائرات أكثر من 16 ساعة من المحتوى المباشر المتميز كل يوم. وتوفر قناة «سبورت 24 إكسترا» خيارات إضافية للرياضات الرئيسية، حيث تبث 150 ساعة إضافية مباشرة كل شهر، وسوف تعرض خلال عام 2021 أكثر من 30 بطولة، بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المؤجلة، وكأس رايدر.