شكرا لقرائتكم خبر عن موقعتان مصيرتان للبرتغال وإسبانيا في «يورو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعدما ضمنت فرنسا أولى بطاقات المجموعة السادسة إلى ثمن نهائي كأس أوروبا من دون أن تلعب بفضل النتائج التي تحققت، الاثنين، في المجموعات الأخرى، تسعى ألمانيا إلى اللحاق بها،الأربعاء، حيث ستكون بحاجة إلى التعادل أمام المجر في ميونخ، فيما تواجه برتغال كريستيانو رونالدو خطر التنازل عن اللقب حين تواجه «الديوك» في بودابست.

وتدخل الفرق الأربعة الجولة الأخيرة وفرنسا بطلة العالم في الصدارة بأربع نقاط قبل مواجهتها مع البرتغال في إعادة لنهائي 2016، فيما تملك الأخيرة ثلاث نقاط على غرار ألمانيا مع أفضلية «مانشافت» في المواجهة المباشرة نتيجة فوزه في الجولة السابقة على حاملي اللقب 4-2.

وبدأت البرتغال حملة الدفاع عن لقبها الأول التاريخي بأفضل طريقة من خلال الفوز على المجر 3-صفر في لقاء بات خلاله رونالدو أفضل هداف في تاريخ النهائيات، لكن رجال المدرب فرناندو سانتوس صُعِقوا أمام ألمانيا في الجولة الثانية بخسارتهم 2-4، بينها هدفان بالنيران الصديقة.

وعوض الألمان بفوزهم الكبير خسارتهم افتتاحاً أمام فرنسا صفر- 1، أما البرتغال فباتت بحاجة إلى تجنب الهزيمة، الأربعاء، أمام فرنسا.

أما التعادل فسيكون كافياً للبرتغال من أجل حسم تأهلها بين أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

وفي مباراة المجر وفرنسا ستكون الأنظار موجهة إلى الثلاثي الهجومي لأبطال العالم: كريم بنزيمة وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان، بعد المردود المتواضع جداً، ولاسيما بنزيمة الذي ما زال ينتظر هدفه الأول منذ خوضه مباراته الأخيرة قبل الاستبعاد في 2015 ضد أرمينيا حين سجل مرتين رافعاً عدد أهدافه الدولية إلى 27.

تجنب الخيبة

وتسعى إسبانيا لتجنب خيبة الخروج من الدور الأول للمرة الأولى منذ 2004 حين تتواجه مع سلوفاكيا في إشبيلية ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ويدخل فريق المدرب لويس أنريكي لقاء الأربعاء مع سلوفاكيا وهو بحاجة إلى الفوز لكي يواصل مشواره في البطولة القارية بعد اكتفائه بالتعادل في مباراتيه الأوليين ضد السويد (صفر-صفر)، وبولندا (1-1).

وتملك إسبانيا نقطتين خلف السويد المتصدرة (4) التي تضمنت تأهلها، أمس الأول الاثنين، من دون أن تلعب، كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث على أقل تقدير، وسلوفاكيا (3)، فيما تحتل بولندا المركز الأخير بنقطة.

تحديد معالم دور ال16

من جهة أخرى، منح فوز بلجيكا على فنلندا بهدفين نظيفين، أمس الأول الاثنين، في سان بطرسبورج، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي لخمسة منتخبات من دون أن تلعب، هي: إنجلترا، تشيكيا، سويسرا، السويد وفرنسا.

وتملك هذه المنتخبات 4 نقاط في رصيدها، وبالتالي ضمنت على الأقل أن تكون بين 4 افضل منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها وتحجز مقعدها في ثمن النهائي.

كما استفادت الدنمارك من فوز الشياطين الحمر وبلغت الدور ثمن النهائي أيضاً، بفوزها اللافت على روسيا 4-1 منهية الدور الأول في وصافة المجموعة رغم أنها حققت انتصاراً وحيداً.

وسجل ميكل دامسجارد (38) ويوسف بولسن (59) وأندرياس كريستنسن (79) ويواكيم ميهيلي (82) أهداف الدنمارك، وأرتيم دزيوبا (70 من ركلة جزاء) هدف روسيا.

وتلتقي الدنمارك في ثمن النهائي مع ويلز ثانية المجموعة الأولى السبت المقبل، في أمستردام، كما تلعب إيطاليا مع النمسا، وبلجيكا مع سويسرا.