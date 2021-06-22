شكرا لقرائتكم خبر عن المدربون في الدوري السعودي: 10 باقون وستة جدد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

حافظت 10 أندية في الدوري السعودي للمحترفين على طواقمها التدريبية، فيما قامت 6 أندية بالتغيير استعداداً للموسم القادم الذي ينطلق في 12 أغسطس/ آب المقبل.

ويتقدم الهلال حامل اللقب الأندية التي فضلت التغيير بعد تعاقده مع البرتغالي جارديم، وفضّل النصر استمرار البرازيلي مينيز، بينما تعاقد الشباب مع البرازيلي تشاموسكا مدرب الفيصلي السابق، والأخير تعاقد مع الإيطالي باولو تراميزاني، وسيستمر التعاون مع الإنجليزي مايسترو، وتعاقد الرائد مع الإسباني مانيش خلفاً للألباني هاسي الذي انتقل للأهلي.

بدورها، قررت أندية الاتحاد والاتفاق والفتح وأبها وضمك المحافظة على مدربيها، كاريلي وخالد العطوي وفييرا وعبدالرزاق الشابي، على التوالي، كما قرر الوافد الجديد الحزم، التعاقد مع البرتغالي هيلدر، واستمر الفيحاء والطائي على نفس المدربَّين اللذين صعدا بهما لدوري الأضواء.

على صعيد متصل، اشترطت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم حصول جميع مدربي فرق دوري المحترفين على شهادة «pro» والمساعدين على الشهادة «A» في التدريب كشرط لاعتمادهم، إلى جانب حصول مدربي الحراس ومحللي الفيديو على شهادات تخصصية، وكذلك وجود مطور أداء ومطور فني في قطاعات الشباب من أجل استيفاء شروط الحصول على الرخصة الآسيوية.