كأس أوروبا: ديمبيليه يخضع لجراحة قد تبعده أربعة اشهر عن الملاعب

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بودابست: أعلن نادي برشلونة الإسباني الثلاثاء أن مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيليه الذي تعرض لإصابة في ركبته خلال مباراة لمنتخب بلاده أمام المجر في بطولة كأس أوروبا 2020، يحتاج إلى جراحة من المتوقع ان تبعده قرابة اربعة اشهر عن الملاعب.

وقال النادي الكاتالوني على موقعه الإلكتروني إن الفحوصات التي أجريت الثلاثاء أظهرت "خلعاً في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى"، ما يتطلب خضوعه لجراحة.

وذكر مصدر مقرب من ديمبيليه أن اللاعب البالغ 24 عاماً الذي غادر المنتخب بعد الإعلان عن أن إصابته ستبعده حتى نهاية المسابقة القارية، قد يغيب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر تقريباً.

وكان برشلونة افتتح تعاقداته الصيفية بضم مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أغويرو في صفقة انتقال مجانية، قبل أن يتعاقد الأحد بصفقة مجانية أيضاً مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من ليون الفرنسي.

وهذه الإصابة الثانية المماثلة التي يتعرض لها ديمبيليه، بعدما أصيب بتمزق في وتر فخذه الأيمن في شباط/فبراير 2020.

وكان ديمبيليه قد دخل بديلاً، على غرار مواجهة ألمانيا، في المباراة ضد المجر التي انتهت بالتعادل 1 1، قبل أن يصاب بركبته ويخرج مجدداً.

وبعد انتقاله إلى برشلونة من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 135 مليون يورو (160 مليون دولار) في آب/أغسطس 2017، وهو ثاني أعلى رسم دفعه النادي الكاتالوني للاعب، عانى "دمبوز" من سلسلة إصابات في أوتار الركبة.

وتعرض في الموسم الأخير إلى إصابة واحدة، وخاض 44 مباراة مع برشلونة وسجل 11 هدفاً.