كوكي يسخر من انتقادات فان دير فارت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد كوكي، لاعب وسط المنتخب الإسباني وأتلتيكو مدريد، على الانتقادات القوية التي وجهها صانع الألعاب الهولندي السابق رافائيل فان دير فارت إلى منتخب "لا روخا".

وقال كوكي، في تصريحات للإذاعة الإسبانية "كوبي": "يريد فان دير فارت لحظات من المجد وهو يحظى بها الآن".

وأضاف: "رأيته في نهائي كأس العالم 2010، وهنا في مركز التدريب (لاس روزاس) أتذكره من صورة لهدف أندريس إنييستا ضد هولندا وبجانبه فان دير فارت، عليك أن تحترمه".

وأتم صاحب الـ29 عاما قائلا: "كلمات فان دير فارت ستكون بمثابة دافع لنا، سنحتفظ بها لتحفيزنا قليلاً، لن نعلقها في غرفة الملابس، لكننا سنحتفظ بها في ذاكرتنا".

وكان فان دير فارت أدلى بتصريحات انتقد فيها أداء المنتخب الإسباني قائلا: "إسبانيا مروعة، آمل أن تلعب هولندا ضدهم في الأدوار الإقصائية باليورو".

وتابع: "لا يوجد شيء في هذا الفريق، كل ما يفعلونه هو تبادل الكرة من جانب إلى آخر، وليس لديهم حتى لاعبا يعرف كيفية صناعة فرصة".