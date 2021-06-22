خاص.. أول تعليق من إبراهيم عبدالله على اتهامات فرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ردَّ إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية السابق بالزمالك، على الاتهامات التي أثارها التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بشأن فشل تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وكان ساسي استعان بـ"تسجيل فيديو" يظهر فيه أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك السابق، وهو يؤكد أن إبراهيم عبدالله أفسد جلسة توقيع اللاعب على تجديد عقده بعد الاتفاق على كل شيء (طالع التفاصيل).

وقال إبراهيم عبدالله، في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم يحدث هذا على الإطلاق".

وأضاف: "ساسي لم يتفاوض مع مجلس الإدارة تماما، كما أن المجلس الحالي أعلن أنه يتفاوض مع اللاعب من خلال وكيله، اللاعب لم يسبق له التفاوض بشكل مباشر مع أي مسؤول من الزمالك".

وتابع: "واقعة أيمن عبدالعزيز التي تحدث عنها من وحي الخيال ولم تحدث، لم أشاهد فرجاني ساسي مع وكيله سوى في مناسبة وحيدة، وكنا وقتها في تونس رفقة عماد عبدالعزيز رئيس لجنة الزمالك السابق ليلة مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا".

وواصل: "كان من المفترض على مقدم البرنامج أن يسأل أيمن عبدالعزيز على الراتب الذي طلبه اللاعب وقيمة العقد، قبل أن يتطرق لأمور أخرى".

وأتم عضو اللجنة التنفيذية السابق بالزمالك قائلا: "كل هذا كلام فاضي".

يُذكر أن ساسي، الذي ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم، كشف في تغريدة سابقة له عبر "تويتر" أن فترته مع الأبيض كانت الأهم في حياته، ووعد الجماهير بـ"توضيح الحقائق" قريبا.