مصدر لمصراوي: محاولات مكثقة من الخطيب لحضور جماهير الأهلي لقاء الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، يقوم بمحاولات مكثفة من أجل تواجد جماهير القلعة الحمراء خلال لقاء الفريق أمام الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للأهلي، قال إن إدارة القلعة الحمراء، خاطبت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل الموافقة على حضور 20 ألف مشجع في لقاء العودة أمام الترجي التونسي.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الخطيب يقود مفاوضات مع الجهات الأمنية لاقناعها بالحضور الجماهيري في مباراة الترجي".

وأضاف المصدر: "حتي الآن لا يوجد أي موافقات سواء من الجهات الأمنية أو وزارة الصحة، والمحاولات مستمرة".

واختتم المصدر: "الكاف كان وافق علي حضور ١٠ الاف لكن الأمن رفض الفكرة من الأساس والخطيب يقوم بإجراء اتصالات مكثفة للحصول علي عدد لو أقل من ١٠ آلاف".

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد سمح بحضور 5 آلاف مشجع في لقاء الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي بالملعب الأولمبي برادس.