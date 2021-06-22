بالفيديو.. ساسي يكشف إحدى حقائق فشل تجديد عقده مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك واحدة من الحقائق التي وعد الجماهير بتوضيحها في ظل عدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

واستعان فرجاني ساسي بـ"تسجيل فيديو" لبرنامج بأحد القنوات الفضائية خلال الساعات الأخيرة، وكشف خلاله أنه إحدى الحقائق التي أدت لعدم تجديد تعاقده مع الزمالك.

ونشر ساسي الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: "دي واحدة من الحقائق اللي اتكلمت عنها".

ويظهر في الفيديو أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك السابق، وهو يؤكد أن ساسي كان قريبا من التوقيع على تجديد تعاقده مع الزمالك في جلسة جمعته بأيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية السابق بالنادي، مضيفا أنه توصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب.

وأضاف أيمن عبدالعزيز أن طارق حشيش، المستشار المالي لنادي الزمالك وقتها، وإبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية السابق، اقتحما الجلسة وأفسدا التوقيع.

يُذكر أن ساسي كشف في تغريدة له عبر "تويتر" أن فترته مع الأبيض كانت الأهم في حياته، ووعد الجماهير بـ"توضيح الحقائق" قريبا.