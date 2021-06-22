"الزمالك" يُعلن موعد مباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد أمام "النجم الساحلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك، أن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد حدد موعد إقامة مباراة السوبر الإفريقي المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية.

وأشار نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الثلاثاء، إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد حدد يوم 23 أغسطس المقبل بمدينة أغادير المغربية موعدًا للمباراة.

ويلتقي الزمالك نظيره النجم الساحلي التونسي في مباراة السوبر الإفريقي المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية.

وأتم نادي الزمالك بيانه بالتنويه إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد حدد يوم 24 أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق بطولة كأس الكؤوس بمدينة أغادير، والتي يشارك فيها فريقه أيضًا.