لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 0 المقاصة.. كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك ونظيره مصر المقاصة عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة الكأس.

وجاء تشكيل الزمالك حسبما أعلنه المدير الفني باتريس كارتيرون كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور.

ثلاثي ما قبل المهاجم: أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود علاء وحازم إمام وأحمد فتوح ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإسلام جابر ومروان حمدي.

وجاء تشكيل مصر للمقاصة حسبما أعلن مدربه محمد عظيمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أحمد صبيحة وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دسوقي

خط الوسط: محمد مخلوف وسعيد الونش وهشام محمد وعبدالله مجدي وأحمد عادل ميسي

الهجوم: باسم مرسي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وصلاح عاشور وباولن فوافي وأحمد أمين أوفا وأحمد متعب وفارس طارق وخالد مصطفى.

انطلاق المباراة:

وأرسل أوباما في الدقيقة 10 عرضية من يمين الملعب حولها بنشرقي بقدمه أعلى مرمى المقاصة.

وعاد الزمالك في الدقيقة 13 لتشكيل خطورة على مرمى مصر المقاصة بعد طولية أرسلها محمد عبد الشافي داخل منطقة جزاء المقاصة ولكن لم يُسيطر عليها أشرف بنشرقي ليرد المقاصة بتسديدة في الدقيقة 17 عن طريق لاعبه باسم مرسي ولكنها كانت بعيدة عن المرمى.

وعاد الزمالك في الدقيقة 20 بكرة خطرة أخرى بعرضية من أحمد السيد "زيزو" لبنشرقي داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة تجاه المرمى ولكنها ارتطمت بأقدام الدفاع قبل أن يعود بنشرقي في الدقيقة 23 بتسديدة أخرى ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وشكّل أحمد السيد "زيزو" خطورة في الدقيقة 32 بعرضية لزميله سيف الدين الجزيري الذي حولها برأسه بجوار مرمى المقاصة قبل أن يُهدر لاعب المقاصة أحمد عادل "ميسي" كرة خطيرة في الدقيقة 36 ولكنه سددها أعلى مرمى الزمالك ليرد زيزو بتسديدة قوية في الدقيقة 39 ولكنها مرت أعلى مرمى المقاصة.