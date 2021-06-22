"الجزيري مهاجماً".. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق، مواجهة مصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر.
ويواجه الزمالك فريق مصر المقاصة، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر.
وعرف التشكيل الأساسي للزمالك، استمرار محمود جنش في حراسة المرمى، بالإضافة لتواجد سيف الدين الجزيري في مركز المهاجم.
واستبعد الجهاز الفني للفريق من القائمة التي ستخوض اللقاء كلا من محمد عبد السلام وحسام أشرف.
ويتكون تشكيل الزمالك من:
حراسة المرمى: محمود جنش
خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور.
ثلاثي ما قبل المهاجم: أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود علاء وحازم إمام وأحمد فتوح ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإسلام جابر ومروان حمدي.