الخليج 365 يكشف.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع النجوم لضم كريم فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
اقترب النادي الأهلي، من الوصول لاتفاق رسمي مع نادي النجوم من أجل التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار لصفوف نادي إنبي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وكان النجوم قد أعار كريم فؤاد لإنبي لنهاية الموسم، ولم يقم نادي إنبي بتفعيل بند الشراء النهائي مقابل 15 مليون جنيه، ليصبح اللاعب من حق النجوم بعد انتهاء الإعارة.
وعلم الخليج 365، أن هناك جلسة تمت بين مسؤولي الأهلي والنجوم في الساعات الماضية، وتم الاتفاق على أن يكون هناك توقيع للعقود بشكل رسمي، عقب مباراة الترجي التونسي.
ويلعب الأهلي والترجي يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحسم الأهلي موقعة الذهاب في رادس 1-0 بهدف محمد شريف.
ووفقاً لما علمه الخليج 365 فإن الأمور المادية لا تشكل عائق كبير لإتمام الصفقة رغم وجود بعض الخلافات البسيطة بشأن المقابل النهائي.
وحسمت رغبة كريم فؤاد وتمسكه بالانتقال للنادي الأهلي كل الأمور، وأكد اللاعب لمسؤولي الأهلي، أنه في حال هناك زيادة في المقابل المادي، لا يمانع في تحمله لكي تتم الصفقة.
وعلم الخليج 365، أن النادي الأهلي لن يقف كثيراً فيما يخص القيمة المالية للصفقة نظراً لتمسك اللاعب ورغبته في الانتقال للقلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.