الخليج 365 يكشف.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع النجوم لضم كريم فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اقترب النادي الأهلي، من الوصول لاتفاق رسمي مع نادي النجوم من أجل التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار لصفوف نادي إنبي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النجوم قد أعار كريم فؤاد لإنبي لنهاية الموسم، ولم يقم نادي إنبي بتفعيل بند الشراء النهائي مقابل 15 مليون جنيه، ليصبح اللاعب من حق النجوم بعد انتهاء الإعارة.

وعلم الخليج 365، أن هناك جلسة تمت بين مسؤولي الأهلي والنجوم في الساعات الماضية، وتم الاتفاق على أن يكون هناك توقيع للعقود بشكل رسمي، عقب مباراة الترجي التونسي.

ويلعب الأهلي والترجي يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحسم الأهلي موقعة الذهاب في رادس 1-0 بهدف محمد شريف.

ووفقاً لما علمه الخليج 365 فإن الأمور المادية لا تشكل عائق كبير لإتمام الصفقة رغم وجود بعض الخلافات البسيطة بشأن المقابل النهائي.

وحسمت رغبة كريم فؤاد وتمسكه بالانتقال للنادي الأهلي كل الأمور، وأكد اللاعب لمسؤولي الأهلي، أنه في حال هناك زيادة في المقابل المادي، لا يمانع في تحمله لكي تتم الصفقة.

وعلم الخليج 365، أن النادي الأهلي لن يقف كثيراً فيما يخص القيمة المالية للصفقة نظراً لتمسك اللاعب ورغبته في الانتقال للقلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.