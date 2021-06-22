رئيس النجوم لمصراوي: الأهلي يتفاوض معنا لضم كريم فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أن المفاوضات مع الأهلي بشأن كريم فؤاد مستمرة، مشيراً الى أنهم لم يبالغوا في القيمة المالية للصفقة.

وكان النجوم قد أعار كريم فؤاد لإنبي لنهاية الموسم، ولم يقم نادي إنبي بتفعيل بند الشراء النهائي مقابل 15 مليون جنيه، ليصبح اللاعب من حق النجوم بعد انتهاء الإعارة.

وقال الطويلة في تصريحات لـ"الخليج 365" "لم يحدث أي تواصل بيني وبين محمود الخطيب رئيس الأهلي بشأن الصفقة".

وأضاف "كل الأمور بين أمير توفيق مسؤول التعاقدات في الأهلي وشادي الطويلة المشرف العام على الكرة".

وتابع "المفاوضات مع الأهلي مستمرة، وكل يوم هناك جديد في الأمر".

وشدد "لم نبالغ في القيمة المالية للصفقة، ولن يقل المبلغ عن 15 مليون جنيه.

واختتم "المفاوضات قائمة، والأهلي عندما تنتهي الأمور بشكل رسمي، سيكون الإعلان من خلاله، وكريم فؤاد مستمر مع إنبي لنهاية الموسم".