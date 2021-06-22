رئيس إنبي لمصراوي: لا أعلم بتوقيع كريم فؤاد للأهلي.. ومستمر معنا لنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد مصطفى الأمير رئيس نادي إنبي، أن كريم فؤاد لاعب الفريق المعار من النجوم مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري من دوري We المصري.

وقال الأمير في تصريحات خاصة لمصراوي، أن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم لم يبلغه بشيء يخص مستقبل اللاعب خلال الفترة الحالية.

وأضاف: "أعلنت من قبل أن استمرار اللاعب في إنبي وتفعيل بند الشراء صعب جدا خاصة أن المبلغ المطلوب هو ١٥ مليون جنيه ولا يوجد سيولة في النادي حاليًا".

وتابع أنه يتمنى التوفيق لكريم فؤاد في خطوته المقبلة مع اي فريق سينضم له.

واختتم: "لا أعلم شيئًا عن توقيع اللاعب او انتقاله إلى الأهلي، فهو لاعب في إنبي حتى الآن وحتى نهاية الموسم".